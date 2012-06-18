Між Харковом і Донецьком зник англійський вболівальник (фото)

Як повідомили УНІАН у прес-центрі приймаючого міста при Донецькій міськраді, в прес-центр «Донецьк 2012» сьогодні за допомогою в пошуках свого товариша звернулися п'ятеро англійських уболівальників.Вони прибули до Донецька сьогодні вранці потягом з Харкова.

«На жаль, після матчу Португалія - Нідерланди в Харкові, вони загубили свого товариша - Девіда Форда (David Ford). Ситуація ускладнюється тим, що документи, мобільний телефон і гроші англійського фана, який загубився, залишилися у його товаришів. Останній раз друзі Девіда бачили його на стадіоні в Харкові і він був нетверезий», - зазначається в повідомленні.

Зараз міліція Донецька і Харкова вживають всіх необхідних заходів для розшуку англійського вболівальника.

Правоохоронці через ЗМІ звернулися до жителів Донецька з проханням повідомити в міліцію, якщо кому щось відомо про місце перебування цього англійця.