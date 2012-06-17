Євро-2012: Німеччина та Португалія вийшли в чвертьфінал
23:37, 17 червня 2012Спорт
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Закінчився третій ігровий день у групі B.
Захисник збірної Португалії Бруну Алвеш і нападаючий збірної Голландії Клаас-Ян Хунтелаар
Португалія - Нідерланди 2:1 (Роналду 27, 73 - дер Ваарт 11)
Данія - Німеччина 1:2 (Крон-Делі 24 - Подольскі 19, Бендер 80).
ЗбірнаНімеччини з9очкамипосілаперше місцевгрупі івчвертьфіналізіграє22 червня вГданськупротизбірноїГреції.
ЗбірнаПортугалії з6очкамипосіладруге місцевгрупі івчвертьфіналізіграє21 червня вВаршавіпротизбірноїЧехії.
18 червнязавершатьгруповийетапкоманди групиC: Хорватія(4) -Іспанія (4), Італія(2) -Ірландія (0).
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