Євро-2012: Німеччина та Португалія вийшли в чвертьфінал

23:37, 17 червня 2012
Спорт
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Закінчився третій ігровий день у групі B.

Захисник збірної Португалії Бруну Алвеш і нападаючий збірної Голландії Клаас-Ян Хунтелаар

 

Португалія - Нідерланди 2:1 (Роналду 27, 73 - дер Ваарт 11)

Данія - Німеччина 1:2 (Крон-Делі 24 - Подольскі 19, Бендер 80).

ЗбірнаНімеччини з9очкамипосілаперше місцевгрупі івчвертьфіналізіграє22 червня вГданськупротизбірноїГреції.

ЗбірнаПортугалії з6очкамипосіладруге місцевгрупі івчвертьфіналізіграє21 червня вВаршавіпротизбірноїЧехії.

18 червнязавершатьгруповийетапкоманди групиC: Хорватія(4) -Іспанія (4), Італія(2) -Ірландія (0).

 

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