В обох матчах Євро-2012 рахунок відкрито і зрівняно

У Львові та Харкові розпочався третій ігровий день у групі B.

Португалія - Нідерланди 1:1 (Роналду 27 - дер Ваарт 11) Данія - Німеччина 1:1 (Крон-Делі 24 - Подольскі 19). За двапопереднітуриНімеччинанабрала6очок ігарантуваласобі вихідуплей-офф.УДаніїта Португаліїпо 3очки- їхдолявїхніх руках, Португалія має перевагузарахуноквиграшувособистій зустрічі.УГолландії -0,алевразі своєїперемоги іпрограшуДаніївона вийденадругу позицію.

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