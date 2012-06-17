В обох матчах Євро-2012 рахунок відкрито і зрівняно
22:05, 17 червня 2012Спорт
1978
У Львові та Харкові розпочався третій ігровий день у групі B.
Португалія - Нідерланди 1:1 (Роналду 27 - дер Ваарт 11)
Данія - Німеччина 1:1 (Крон-Делі 24 - Подольскі 19).
За двапопереднітуриНімеччинанабрала6очок ігарантуваласобі вихідуплей-офф.УДаніїта Португаліїпо 3очки- їхдолявїхніх руках, Португалія має перевагузарахуноквиграшувособистій зустрічі.УГолландії -0,алевразі своєїперемоги іпрограшуДаніївона вийденадругу позицію.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter