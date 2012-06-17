Київську фан-зону вирішили помити

20 червня – у перший нематчевий день євротурніру - в київській фан-зоні Євро-2012 відбудеться генерального прибирання.

У зв’язку з цим фан-зона відкриється для відвідувачів о 16.00.

24 червня у Києві відбудеться матч чвертьфіналу Євро-2012, а 1 липня – фінал.

Організатори офіційної фан-зони очікують рекордну кількість відвідувачів у цей період – до 200 тисяч. Саме тому було прийняте рішення підготуватись до великого напливу відвідувачів та завчасно підготувати територію до гідного прийому вболівальників.

Крім того, з 20 червня у фан-зоні розпочинається серія зіркових концертів. О 19.00 цього дня там виступатиме відома джазова співачка Ніно Катамадзе та популярний грузинський гурт Mgzavrebi. Вартість квитків у концертну зону (перед сценою) – 150 грн.

26 червня на головній сцені фан-зони виступатиме Taboo з гурту Black Eyed Peace, а 30 червня – Елтон Джон.