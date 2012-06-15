Євро-2012: Англія вивела шведів з гри

Закінчився другий ігровий день у групі D

Швеція - Англія 2:3 (Джонсон 49 авт., Меллберг 59 - Керолл 23, Волкотт 64, Веллбек 78). Швеціядраматичновибуває зборотьбизаплей-офф.Першоюпропустившим'яч,алевийшовшивперед, командавсежпропустилащедва м'ячі, включаючи особливоприкрийостаннійгол "п'яточкою".



Нагадаємо, що сьогоднівцій групіУкраїнапоступиласяФранції0:2.



Такимчином, угрупіDФранція іАнглія з4очкамиближчедоплей-офф,ніжУкраїніз трьомаочками,аШвеція можепровестиостаннюгрувільно, непереживаючизарезультат.Утретій ігровийдень 19 червнязустрінутьсяШвеція -Франція (Київ),Англія- Україна (Донецьк).



Завтра- третійігровийденьу групіA: Греція(1) -Росія (4), Чехія(3) - Польща(2).

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