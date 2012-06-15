Янукович чекає від футболу видовищ

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час зустрічі з міністром закордонних справ Грузії Гріголом Вашадзе.

В.Янукович відзначив, що у міністра закордонних справ Грузії є можливість сьогодні ввечері відвідати матч між збірними Англії і Швеції, який відбудеться на НСК «Олімпійський» в Києві.

«Думаю, що матч буде видовищним. Це наша підгрупа. А Україна гратиме з Францією у Донецьку», - відзначив В.Янукович.

Також В.Янукович підкреслив, що останнім часом спостерігає, як йдуть справи в Грузії. Він позитивно оцінив той факт, що розпочаті властями Грузії реформи позитивно впливають на життя грузинського народу.

Велику увагу під час зустрічі з міністром Президент надав взаємовідносинам України і Грузії. Відзначивши, що хоча товарооборот між двома країнами постійно зростає, він ще не відповідає потенціалу двох країн.