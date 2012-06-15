УЄФА оштрафував Німеччину й Португалію

Футбольний союз Німеччини (ФСН) та Федерація футболу Португалії (ФФП) оштрафовані Контрольно-дисциплінарною інстанцією УЄФА за інциденти під час суботнього матчу збірних у Львові, повідомляє Террикон.

ФСН покараний на 10 000 євро за неналежну поведінку вболівальників, які кидали на поле сторонні предмети. ФФП заплатить 5000 за пізній вихід своєї збірної на другий тайм.