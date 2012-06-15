УЄФА оштрафував Німеччину й Португалію
08:19, 15 червня 2012Спорт
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Футбольні союзи оштрафовані за поведінку фанів і зволікання.
Вболівальники Німеччини закидали поле
Футбольний союз Німеччини (ФСН) та Федерація футболу Португалії (ФФП) оштрафовані Контрольно-дисциплінарною інстанцією УЄФА за інциденти під час суботнього матчу збірних у Львові, повідомляє Террикон.
ФСН покараний на 10 000 євро за неналежну поведінку вболівальників, які кидали на поле сторонні предмети. ФФП заплатить 5000 за пізній вихід своєї збірної на другий тайм.
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