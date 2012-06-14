Збірна України вирушила до Донецька на матчі проти Франції та Англії

Національна збірна України залишила тренувальну базу «Динамо» під Києвом і відбула в міжнародний аеропорт «Бориспіль», звідки на шість днів вилетить до Донецька.

Про це повідомляє Інформаційний центр “Україна-2012”.

Місцем перебування збірної тренерський штаб обрав базу донецького «Металурга». До послуг команди - п'ять футбольних полів, сауна, басейн, тренажерний зал, їдальня, більярд, зал для теоретичних занять.

Після прибуття гравці трохи відпочинуть, а ввечері проведуть тренування на “Донбас Арені”. О18.45 головний тренер збірної Олег Блохін зустрінеться з журналістами.

Як відомо, другий матч на Євро-2012 збірна Україна проведе з французами. Гра розпочнеться о 19.00 15 червня на «Донбас Арені».