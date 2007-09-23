Перший матч без Моурінью: Челсі програє МЮ

Перший матч Челсі без містера Особливого, обернувся... невдачею. Лондонці програли в принциповому протистоянні «червоним дияволам» з рахунком 0:2. Ні Шеві (відіграв 58 хвилин), ні Малуда, ні Райту Філіпсу не вдалося втілити свої намагання у забитий м`яч. Перший гол в цьому матчі на другій доданій хвилині першого тайму головою забив Тевес, а добив "синіх" Луї Саа, який реалізував на 89 хвилині пенальті, після фолу Бен-Хаїма.

Англійська Прем`єр-ліга. 7 тур Челсі – МЮ 0:2

Ньюкасл – Вест Хем 3:1

Астон Вілла – Евертон 2:0

Блекберн – Портсмут 0:1

Болтон – Тоттенхем 1:1