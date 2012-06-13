Блохін не став називати Януковича фартовим

Як передає кореспондент УНІАН, журналістка одного з телеканалів попросила О.Блохіна відповісти на, за її словами, гумористичне питання про те, чи є, на думку головного тренера, фартовим після перемоги над збірною Швеції присутність В.Януковича на стадіоні під час ігор збірної.

На це О.Блохін розсміявся і сказав, що «це не гумористичне питання. Хороший гумор...».

За словами О.Блохіна, він може тільки сказати, що хвилин через 10-15 після закінчення гри зі шведами Президент подзвонив до роздягальні й привітав команду України з перемогою.

«Було дуже приємно», - сказав головний тренер збірної України з футболу.