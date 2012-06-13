У збірної Росії можуть відібрати 6 очок через дії вболівальників

Про це повідомляє офіційний сайт УЕФА.

Зокрема, Контрольно-дисциплінарна інстанція УЕФА ухвалила рішення зняти з Російського футбольного союзу шість очок у наступному відбірковому циклі чемпіонату Європи.

Покарання носить умовний характер і охоплює термін з цього моменту і до закінчення стикових матчів кваліфікації Євро-2016.

Російський футбольний союз також було оштрафовано на 120 тис. євро. Це рішення було ухвалене у відповідь на неналежну поведінку російських уболівальників в поєдинку проти чехів у Вроцлаві, коли вони використовували і кидали на поле піротехнічні пристрої, а також демонстрували образливі банери.

РФС має право подати апеляцію на рішення КДІ протягом трьох днів з моменту отримання вердикту у письмовому вигляді.

Як повідомлялося, 9 червня було відкрито дисциплінарну справу щодо Російського футбольного союзу у зв'язку з неналежною поведінкою уболівальників на матчі між збірними Росії і Чехії.

Вивчивши звіти з безпеки і доступні фото- і відеоматеріали, УЕФА оголосив, що відкриває дисциплінарну справу щодо Російського футбольного союзу у зв'язку з неналежною поведінкою уболівальників, використанням і киданням на поле феєрверків, а також демонстрацією банерів з недозволеним змістом на матчі групи А між збірними Росії і Чехії, який відбувся 9 червня у Вроцлаві.

Крім того, УЕФА в співпраці з FARE розпочне розслідування у зв'язку з одержаною інформацією про ображання чеських футболістів російськими уболівальниками.

Також на Євро-2012 російські уболівальники побилися у Вроцлаві (Польща) зі стюардами, які обслуговують чемпіонат, а також брали участь у бійках напередодні матчу Росія – Польща вчора у Варшаві.

Як відомо, чемпіонат Європи з футболу проводиться раз на чотири роки, наступний відбірковий цикл розпочнеться у 2014 році.