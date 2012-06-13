Шведи віддали Азарову програне пиво

Як передає кореспондент УНІАН, О.Сйостдед розповів журналістам, що у Швеції він працює програмістом і «одружений з футболом». Зокрема, він вже 11-й раз відвідує Україну.

Також він відзначив, що якби у футбольному матчі Україна програла Швеції, то він не шукав би М.Азарова для того, щоб забрати у нього пиво, оскільки вважає, що глава уряду мав би у цьому разі знайти його сам.

О.Сйостдед віддав М.Азарову шість пляшок шведського пива.

«Ну що, питимемо пиво? Що ж так багато пива?», - сказав М.Азаров, прийшовши на зустріч зі шведським уболівальником.

Прем`єр-міністр відзначив, що під час матчу Швеція-Англія вболіватиме за команду Швеції, оскільки бажає, щоб ця команда виграла у англійців.

М.Азаров випив трохи пива. «За ваші перемоги! Ну, пиво класне!», - сказав він. М.Азаров подарував шведському футбольному фану українську вишиванку і барельєф із зображенням Андріївської церкви.

Також М.Азаров попросив О.Сйостдед передати шведським уболівальникам, що Україна їх любить і рада приймати в гостях.

Як повідомлялося, 11 червня під час відвідання фан-зони у Києві М.Азаров побився об заклад зі шведським уболівальником на пляшку пива, що виграє збірна України.

Того дня збірна України перемогла Швецію з рахунком 2:1.