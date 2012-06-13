Янукович задоволений порядком на Євро-2012

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це він сказав під час зустрічі з кандидатами на посади голів районних державних адміністрацій.

«Перші дні чемпіонату показали, що ми здатні забезпечити порядок, безпеку. Традиційна українська привітність подобається нашим гостям», - сказав В.Янукович.

Він наголосив, що Україна як один з господарів Євро-2012 зобов’язана створити всі умови для комфортного перебування в нашій державі гостей і вболівальників.