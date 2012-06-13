Янукович задоволений порядком на Євро-2012
15:03, 13 червня 2012Спорт
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Перші дні проведення Євро-2012 продемонстрували здатність України забезпечити порядок і безпеку, вважає Президент України Віктор Янукович.
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Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це він сказав під час зустрічі з кандидатами на посади голів районних державних адміністрацій.
«Перші дні чемпіонату показали, що ми здатні забезпечити порядок, безпеку. Традиційна українська привітність подобається нашим гостям», - сказав В.Янукович.
Він наголосив, що Україна як один з господарів Євро-2012 зобов’язана створити всі умови для комфортного перебування в нашій державі гостей і вболівальників.
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