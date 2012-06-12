Як Янукович радів голу (відео)

Як повідомляв УНІАН, Віктор Янукович привітав збірну України з футболута всіх її вболівальників з яскравою перемогою. 11 червня у матчі фінальної частини Євро-2012 збірна України перемогла команду Швеції з рахунком 2:1 й очолила групу D за результатами першого туру