Як Янукович радів голу (відео)

10:26, 12 червня 2012
Спорт
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Президент України Віктор Янукович дуже емоційно відреагував на перший гол, забитий Андрієм Шевченком у матчі зі шведами.     

Як повідомляв УНІАН, Віктор Янукович привітав збірну України з футболута всіх її вболівальників з яскравою перемогою. 11 червня у матчі фінальної частини Євро-2012 збірна України перемогла команду Швеції з рахунком 2:1 й очолила групу D за результатами першого туру

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