У матчі Україна - Швеція забито підряд три голи

22:55, 11 червня 2012
Спорт
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У матчі групи D фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу команди обмінюються голами.

Шевченко веде боротьбу за м`яч перед воротами

Україна- Швеція2:1.

СпочаткуІбрагімовичпередворотамизамкнувпрострілзліва.Менше,ніжчерездві хвилиниз тієїж позиціїударомголовоюу високомустрибкувборотьбіШевченкозрівняврахунок. І ще за 5 хвилин він же знову головою від ближньої штанги забив подачу з кутового.

Триває 60-а хвилина.

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