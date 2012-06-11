У матчі Україна - Швеція забито підряд три голи
22:55, 11 червня 2012Спорт
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У матчі групи D фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу команди обмінюються голами.
Шевченко веде боротьбу за м`яч перед воротами
Україна- Швеція2:1.
СпочаткуІбрагімовичпередворотамизамкнувпрострілзліва.Менше,ніжчерездві хвилиниз тієїж позиціїударомголовоюу високомустрибкувборотьбіШевченкозрівняврахунок. І ще за 5 хвилин він же знову головою від ближньої штанги забив подачу з кутового.
Триває 60-а хвилина.
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