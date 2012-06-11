Азаров «забився» на пляшку пива зі шведськими фанами
13:25, 11 червня 2012Спорт
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Прем'єр-міністр України Микола Азаров відвідав фан-зону Євро-2012 в Києві.
Азаров згадав вікінгів
Як передає кореспондент УНІАН, глава уряду обійшов всю територію фан-зони на Хрещатику і поспілкувався зі шведськими вболівальниками.
«Ви на Швецію ставите, я - на Україну. З мене пляшка пива, якщо програємо», - запропонував закластися шведським фанам М.Азаров.
Він також поцікавився у шведів, чи подобається їм Київ. На що один із уболівальників відповів, що Київ - дуже красиве місто.
«Колись ваші вікінги сюди приїжджали 1000 років тому. Давно це було», - сказав М.Азаров.
Також прем'єр на території фан-зони на імпровізованому ковадлі викував монету, присвячену Євро-2012.
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