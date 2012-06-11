Регіонал скаржиться, що квитки на Євро-2012 йому не по кишені

"Квиток за 380 євро в першокласний сектор - це дорогувато для мене, - зізнався "Комсомольській правді в Україні" регіонал Володимир Макеєнко. - Я купив три квитки по 135 євро на півфінал, причому в звичайний сектор третьої категорії.

Комуніст Євген Царьков "відкроїв" від своєї зарплати суму лише на квиток на матч української збірної.

"Сьогодні потрапити на футбол - дороге задоволення, - поскаржився парламентарій. - Раніше все було дешевше. Я недавно збирав синові свою дитячу спадщину - марки, значки. Натрапив на три квитки Олімпіади-80, батьки ходили. Ціна була 3-7 рублів. Сім`я могла собі дозволити ".

Володимир Литвин стверджує, що в душі він "диванний" уболівальник. "Кому потрібне видовище, нехай йдуть на стадіон, а якщо прагнеш професійно подивитися гру, то в першому ряду біля телевізора це робити краще".

Сьогодні в Києві українська збірна зіграє свій перший матч в Чемпіонаті - проти шведів.