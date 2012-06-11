Шведи на Трухановому п'ють пиво літрами і захоплюються нашою «Статуєю Свободи»

Про це пише газета "Сегодня",кореспонденти якої провідали шведських фанів на Трухановому острові.

«Я приїхав разом з трьома друзями, живемо в наметі. Все супер! Умови в таборі нормальні, немає проблем. Електрика є в парі метрів, але ми її не потребуємо. Сподобалося тутешнє пиво, воно недороге. Сам Київ - гарне місто. Ми були у фан-зоні, бачили велику статую, я не знаю, це Статуя Свободи або щось інше, але вона красива. Були в барі, випили алкоголю. Їсти ходимо в фастфуд, тут, в кемпінгу, п`ємо пиво», - розповів виданню про свої враження швед Ола.

З того, що не сподобалося в Києві: українці погано знають англійську і багато ходять у спортивному одязі.

У містечку тим часом тривають будівельні роботи. У суботу робітники копали траншею до одного з туалетів, щоб підключити водопостачання. Керівник шведських уболівальників Інго Шедерлунд, який раніше активно критикував підготовку містечка, каже, що багато чого в кемпінгу вже виправлено: «Тут уже душі працюють, в багатьох є тепла вода. Щоправда, ми помітили, що деякі працівники погано працюють або взагалі не працюють. Хоча працювати поки є над чим».