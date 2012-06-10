У фан-таборі під Донецьком триває дискотека

Як повідомили УНІАН в прес-центрі при Донецькій міськраді, серед мешканців кемпінгу - 60% - це уболівальники Англії і приблизно по 20% - уболівальники Франції та Росії.

Крім того, в донецькому кемпінгу мешкають уболівальники з Японії, Китаю, Ірландії і Австралії.

За інформацією генерального менеджера кемпінг-парку Сергія Хановича, завтра, 11 червня, очікується прибуття ще 700 гостей, які раніше забронювали місця.

Кемпінг-парк розташований з південного в'їзду до Донецька між трасами на Маріуполь і Запоріжжя на території площею близько 17 га і розрахований на 3,9 тисяч місць.

У кемпінгу передбачена вся необхідна інфраструктура: паркінг (1 тис. машино-місць), санітарні зони з холодною і гарячою водою, зона харчування, зона розваг, спортивні зони, медіа-центр, зона для туристів в автобудинках, зона для туристів зі своїми наметами, зона Wi-Fi і багато іншого.

Для помешкання гостям запропоновано намети зі спеціальної водонепроникної тканини з повноцінними ліжками, постільною білизною, освітленням, твердим покриттям підлоги.

Також передбачено транспортне сполучення кемпінгу з офіційною фан-зоною і центром міста.

Своїх гостей кемпінг-парк розважає конкурсами ді-джеїв, дискотеками і футбольними матчами між уболівальниками.

Ціна помешкання в наметі коливається від 80 до 140 грн за 1 людину на добу. У разі розміщення у власних наметах гостям необхідно буде сплатити 50 грн на добу за намет, у разі розміщення в автобудиночку - 140 грн за добу.