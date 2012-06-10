Збірна Англії «без емоцій» висадилася у Донецьку

Як передає кореспондент УНІАН, англійську команду футболістів зустрічали біля нового готелю «Вікторія» неподалік від «Донбас Арени» близько 200 уболівальників, серед яких більшість були одягнені у форму волонтерів Євро-2012. Практично всі зустрічаючі тримали в руках маленькі прапорці Англії, а на турнікетах, що відокремлюють вболівальників від центрального входу до готелю, було розтягнуто плакат «Welcome to Donetsk». Також на зустріч до готелю прибув і Донецький міський голова Олександр Лук’янченко.

За кілька хвилин до приїзду футболістів мер, відповідаючи на питання англійських тележурналістів, відзначив, що «команда Англії входить в еліту європейських команд, тому нам приємно, що команда Англії гратиме в нашому рідному місті».

О.Лук’янченко зазначив, що в Донецьку «готові проявити гостинність і зустріти гідно будь-яких гостей, які приїдуть до нас на чемпіонат Європи».

Автобус, прикрашений символікою Євро-2012, з англійськими футболістами по дорозі до готелю супроводжував ескорт мотоциклістів. Біля головного входу до готелю футболісти англійської збірної були зустрінуті гучними оваціями присутніх.

Уболівальники злагоджено скандували вітання англійською мовою, хоча частина присутніх тут російських уболівальників кричали: «Росія».

Футболісти збірної Англії у строгих костюмах, білих сорочках з червоними стрічками бейджиків досить швидко і без емоцій пройшли в будівлю готелю.