Збірна Англії «без емоцій» висадилася у Донецьку
Сьогодні до Донецька прибула збірна Англії з футболу, яка завтра на стадіоні «Донбас Арена» проведе матч зі збірною Франції.
|Олександр Лук`янченко особисто вирішив привітати збірну Англії
За кілька хвилин до приїзду футболістів мер, відповідаючи на питання англійських тележурналістів, відзначив, що «команда Англії входить в еліту європейських команд, тому нам приємно, що команда Англії гратиме в нашому рідному місті».
О.Лук’янченко зазначив, що в Донецьку «готові проявити гостинність і зустріти гідно будь-яких гостей, які приїдуть до нас на чемпіонат Європи».
Автобус, прикрашений символікою Євро-2012, з англійськими футболістами по дорозі до готелю супроводжував ескорт мотоциклістів. Біля головного входу до готелю футболісти англійської збірної були зустрінуті гучними оваціями присутніх.
Футболісти збірної Англії у строгих костюмах, білих сорочках з червоними стрічками бейджиків досить швидко і без емоцій пройшли в будівлю готелю.