Львівська фан-зона вмістила рекордну кількість вболівальників

Про це повідомили УНІАН у медіа-центрі «Львів 2012».

Як зазначається у повідомленні, львівська фан-зона перевершила усі очікування і встановила своєрідний рекорд – будучи розрахованою на 27 тис осіб, вона вмістила понад 30 тис вболівальників, і все обійшлося без інцидентів, ніхто не нарікав на тисняву чи незручності.

«Ми очікували до 27 тисяч осіб, а реально було значно більше – 30 тисяч. Це означає, що ми змогли створити справжнє свято для львів’ян та гостей нашого міста. Атмосфера була просто неперевершена», - розповів УНІАН директор департаменту «Євро-2012» Львівської міської ради Олег Засадний.

Разом з тим не обійшлося і без політики - напередодні футбольного матчу «Німеччина-Португалія» у Львові представники об’єднаної опозиції роздавали біля входу у фан-зону футболки з написом Free Yulia та портретом екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко, які охоче брали іноземні туристи, однак не всі погоджувалися їх одягти під час перегляду матчу.