Киянам радять готуватись на 15 червня: основний притік вболівальників
На основну кількість уболівальників Євро-2012 чекають у Києві 15 червня.
Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, за інформацією Агентства з розміщення УЄФА і ПрАТ «Гамалія», збільшення кількості фанів у столиці відбудеться вже 11 червня, у день поєдинку між командами України та Швеції.
Пік завантаженості у закладах розміщення очікується 15 червня у день матчу Англія - Франція. На сьогодні на цю дату заброньовано 4235 місць.
Також особливою популярністю серед вболівальників користується день фінальної гри Євро-2012 – 1 липня. На сьогодні на 1 липня вже заброньовано 4328 місць.
Організацією розміщення гостей у столиці займається приватне акціонерне товариство «Гамалія», яке за результатами міського конкурсу з визначення туристичного оператора вибороло це ексклюзивне право.
Агентство з розміщення УЄФА – TUI Travel Plc законтрактувало 48 готелів у Києві на 5231 номер для поселення родини УЄФА, а саме: команд, рефері, партнерів, спонсорів, представників медіа та інших.