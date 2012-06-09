Завтра Хрещатик заполонять вуличні театри
22:56, 09 червня 2012Спорт
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У неділю, 10 червня, у фан-зоні Євро-2012 на столичному Хрещатику відбудеться масштабне шоу вуличних театрів.
Фан-зона стане пристанищем для акторів
Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, за інформацією організаторів фан-зони, о 15.00 на головній сцені виступить гурт «КиевЕлектро», а о 16.00 перед уболівальниками з’явиться неординарна співачка Маня.
Традиційно о 16.00 кнур-віщун Фунтік зробить свій вибір, передрікаючи перемогу одній із футбольних команд.
З 18.40 до опівночі у фан-зоні на великих екранах транслюватимуть матчі Іспанія – Італія (Гданськ) та Ірландія – Хорватія (Познань).
Офіційна фан-зона у Києві працює щодня з 12.00 до опівночі. Вхід для відвідувачів у дні матчів безкоштовний.
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