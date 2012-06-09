Завтра Хрещатик заполонять вуличні театри

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, за інформацією організаторів фан-зони, о 15.00 на головній сцені виступить гурт «КиевЕлектро», а о 16.00 перед уболівальниками з’явиться неординарна співачка Маня.

Традиційно о 16.00 кнур-віщун Фунтік зробить свій вибір, передрікаючи перемогу одній із футбольних команд.

З 18.40 до опівночі у фан-зоні на великих екранах транслюватимуть матчі Іспанія – Італія (Гданськ) та Ірландія – Хорватія (Познань).

Офіційна фан-зона у Києві працює щодня з 12.00 до опівночі. Вхід для відвідувачів у дні матчів безкоштовний.