Польська поліція поки з'ясовує, хто накинувся на стюардів

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі повідомив прес-секретар поліції Вроцлава Павел Петриковський.

За його словами, поліція має у своєму розпорядженні запис відеомоніторингу, який вівся на стадіоні і має допомогти встановити винних у бійці.

Як сказав П.Петриковський, поліція, попри оприлюднене в Інтернеті відео інциденту, не може однозначно підтвердити, що його учасниками були росіяни.

"Те, що хтось має прапор чи футболку, ще не означає, що людина є тою, за кого її сприймають. Звичайно, що певні картинки вказували на те, що вони могли бути росіянами, але на сьогодні на 100% не можу цього підтвердити. Може, хтось помінявся футболкою, наприклад?", - припустив він.

Він повідомив, що в результаті бійки постраждали четверо осіб, у тому числі відповідальні за охорону стадіону, і їх було госпіталізовано.

Прес-секретар поліції Вроцлава зауважив, що отримані травми не були тяжкими, і вони досить швидко залишити лікарню.

П.Петриковський назвав імовірною причиною бійки зауваження працівників стадіону на адресу вболівальників.

Водночас він звернув увагу на те, що вчора у Вроцлаві перебувало близько 100 тисяч уболівальників, наголосивши, що в інших місцях не доходило до подібних інцидентів.

За його даними, на самому стадіоні перебувало 40 тисяч осіб, половина з яких - громадяни Росії та Чехії.

"Інциденти мають місце у кожній країні, де проходять такого типу заходи, і немає фізичної можливості цілковито їх унеможливити, але, якщо подивимося через призму всього дня, то можна сказати, що він пройшов спокійно", - сказав П.Петриковський.

Як відомо, в Інтернеті з’явився відеозапис бійки між кількома особами, у тому числі з символікою російського збірної, та стюардами і волонтерами на Вроцлавському стадіоні. При цьому одного зі стюардів люди з російською символікою били ногами, коли той вже впав на землю.

На відео також чути крики дівчини російською мовою: "Это поляки! Сволочи, что вы делаете...".