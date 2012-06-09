Міліція розповіла, куди діває тих, хто не пройшов випробування дешевим алкоголем

Про це повідомили УНІАН у Управлінні зв'язків з громадськістю МВС України.

На запитання, куди доставляють іноземців у стані алкогольного сп'яніння, які не порушують українські закони, у міліції відповіли, що такими людьми опікуються медики. "Якщо іноземець дуже п'яний, але не порушує закон, то його доставляють до токсикологічного відділення, де він перебуває певний час, поки не прийде до тями", - пояснили в УЗГ.

"Це медична проблема, не наша, якщо вони не порушують закон", - підкреслили в міліції і додали, що в рамках Євро-2012 такі випадки вже зафіксовані: українці викликали відповідні служби, бачивши, що іноземець не здатний самостійно пересуватися і адекватно реагувати. Так, в Харкові дуже п'яний громадянин Нідерландів врізався у скляні двері, а в Львові француз розбив дзеркало.

При цьому у міліції підкреслили, що якщо іноземець порушує українське законодавство в такому стані, він відповідає за українськими законами і може бути притягнутий у судовому порядку, зокрема, до адміністративної відповідальності - штрафу, позбавленню права відвідувати матчі Євро-2012, але таких випадків поки не відмічено.