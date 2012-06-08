На Хрещатику офіційно відкрили фан-зону Євро-2012

Як передає кореспондент УНІАН, відкрив церемонію виступ барабанщиків Тайко-Драммерс, після цього від Бессарабської площі Хрещатиком пройшов президентський оркестр.

Церемонія продовжилась ходою скульптури Зозулиця у супроводі групи підтримки Red Foxes і футболістів команди школи з села Петропавлівська Борщагівка, які нещодавно вибороли третє місце у розіграші Шкільного кубку, присвяченого Євро-2012.

Офіційно відкрив фан-зону перший заступник голови КМДА Олександр Мазурчак. Він нагадав, що загальна площа фан-зони становить 51 тис кв м, на її території розташований один головний та шість допоміжних екранів для перегляду матчів чемпіонату.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ввечері у Варшаві відбудеться матч-відкриття Чемпіонату Європи з футболу, який спільно приймають Польща та Україна. Євро-2012 триватиме до кінця червня, фінальний матч турніру буде зіграно у Києві 1 липня.