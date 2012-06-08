Будівельники стадіону у Варшаві отримали гарантії виплати боргів

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у Варшаві повідомила міністр спорту і туризму Польщі Йоанна Муха.

За її словами, переговори з представниками будівельників, які напередодні заявили про намір заблокувати арену під час Євро-2012, тривали до "вчорашнього пізнього вечора" і проходили у "добрій атмосфері".

"Домовленість, яка була досягнута та підписана обома сторонами є чесною і доброю для обох сторін", - сказала міністр.

Водночас Й.Муха не стала коментувати повідомлення про можливе блокування збудованого до Євро-2012 стадіону у Вроцлаві компаніями-субпідрядниками, з якими теж не розрахувався генеральний підрядник.

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Як повідомляв УНІАН, 4 червня польська газета Rzeczpospolita поінформувала про плани близько 40 компаній заблокувати доступ до стадіону у Варшаві у випадку, якщо вони не отримають письмової гарантії погашення боргів, які, за даними газети, можуть становити близько 30 мільйонів доларів.

Того ж дня дві польські компанії - PBG та Hydrobudowa Polska - оголосили про початок процедури банкрутства, назвавши серед причин борги за спорудження футбольної арени у Варшаві.

NCS запевняє, що повністю розрахувалася з генпідрядником, який, у свою чергу не оплатив виконані роботі субпідрядникам, борг перед якими, за даними державної компанії, становить від 3 до 6 мільйонів доларів.

Польський уряд витратив на будівництво Національного стадіону близько 500 мільйонів доларів (без ПДВ).