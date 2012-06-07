Янукович закликав українців бути гостинними

Про це він сказав у зверненні до українців з нагоди початку Євро-2012, повідомляє прес-служба Президента.

«Лічені години лишилися до початку в Україні та Польщі фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу. Через три тижні Київ прийматиме фінал турніру. Це - історична подія для нашої держави. П’ять років тому ми вибороли право провести Євро-2012. Нам з вами вдалося встигнути підготуватися до проведення такого масштабного заходу. Ми довели, що українці здатні це зробити. Були споруджені найсучасніші стадіони в Києві, Харкові, Донецьку, Дніпропетровську, Одесі та Львові. Побудовано 2200 кілометрів нових автомагістралей та відремонтовано майже 4000 кілометрів доріг. Швидкісні поїзди скоротили відстань між українськими містами, що приймуть чемпіонат. Пасажирів в Україні зустрічають просторі аеропорти та вокзали, зведені за найостаннішими технологіями. Гості нашої країни будуть комфортно почувати себе під час чемпіонату. В наших містах побудовані сучасні готелі, інфраструктура, яка буде служити майбутнім поколінням. У підготовці України до Євро-2012 взяла участь величезна кількість вітчизняних та іноземних підприємств», - нагадав Президент.

Він подякував усім, хто працював над втіленням цього величезного проекту.

В.Янукович нагадав, що дні проведення Євро-2012 до України буде прикута увага всього світу. Він закликав громадян проявити українську гостинність, щирість та привітність.

«Ми повинні достойно зустріти гостей та учасників чемпіонату. Від того, як вони запам’ятають Україну та українців, залежатиме відношення до нас в усьому світі», - сказав Президент.

Він також зауважив, що українці вірять в успіх нашої збірної на Євро-2012.