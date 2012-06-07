ЗМІ: Англійські чиновники вирішили бойкотувати Євро-2012 в Україні
19:42, 07 червня 2012Спорт
912
У МЗС Британії підтвердили, що жоден міністр не відвідає групові матчі Євро, в яких гратиме англійська збірна.
The Guardian посилається на МЗС
Британський уряд вирішив бойкотувати Євро-2012 в Україні на знак протесту проти «вибіркового правосуддя» щодо екс-прем’єра Юлії Тимошенко.
Про це пише The Guardian із посиланням на МЗС Великої Британії.
У міністерстві закордонних справ підтвердили, що жоден міністр не відвідає групові матчі Євро, в яких гратиме англійська збірна.
При цьому в МЗС не виключили, що міністри відвідають пізніші етапи турніру, однак це залежатиме від їхнього графіку і від зміни ситуації навколо Тимошенко.
Англійці зіграють у Україні 3 матчі: проти французів у понеділок, 11 червня, у Донецьку, проти шведів, 15 червня, у Києві і проти України, 19 червня, знову в Донецьку.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter