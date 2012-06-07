Експерт каже, що у Львові гратиме «група смерті»

Як повідомили УНІАН у Медіа-центрі „Львів 2012”, про це заявив відомий футбольний коментатор Віктор Вацко.

В.Вацко нагадав, 9 червня на стадіоні «Арена Львів» відбудеться матч між збірними Німеччини та Португалії, який він коментуватиме.

За його словами „цей матч – це неймовірно сильна група”.

«Німеччина і Голландія будуть одними із фаворитів всього чемпіонату. Збірна Німеччини грає в дуже красивий, сучасний футбол. Те ж стосується і збірної Португалії, та й Кріштіано Роналду - у прекрасній формі, на сьогодні він є одним з найкращих бомбардирів європейського футболу. Не варто забувати й про Данію, яка у відбірному турі обіграла Португалію», - зауважив В.Вацко.

Також він зазначив, що „групу „В” одразу ж назвали «групою смерті», адже тут всі команди будуть вести запеклу боротьбу за європейську першість.

«Українські міста отримають прекрасний, інтригуючий футбол, до нас приїдуть зірки топ-класу. У Львові гратиме неймовірно сильна група, і всі матчі будуть надзвичайно захоплюючі та цікаві», - переконаний В.Вацко.

Як повідомляв УНІАН, у Львові відбудуться матчі групи "B" Євро-2012: 9 червня, 21.45. 1 тур група "B": Німеччина – Португалія; 13 червня, 19.00. 2 тур група "B": Данія – Португалія; 17 червня, 21.45. 3 тур група "B": Данія – Німеччина.