Польські синоптики лякають грозою в день відкриття Євро-2012

Вірогідність прогнозу вони оцінюють у 80%.Про це повідомляє TVNMeteo.

Синоптики прогнозують погіршення погоди якраз перед самим початком першого матчу Євро-2012 між збірними Польщі та Греції, який заплановано на 18.00 за місцевим часом.

"Буревій буде супроводжувати короткотривалий інтенсивний дощ, до 20-25 мм. Близько 20.00 гроза закінчиться, але дощ продовжуватиме падати час від часу. Температура впаде до близько 18 градусів", - відзначає канал.

Упродовж дня температура має складати у Варшаві від 23 до 19 градусів.

За даними синоптиків, погіршення погоди принесе до Варшави холодний атмосферний фронт із заходу.