Польські синоптики лякають грозою в день відкриття Євро-2012
13:36, 06 червня 2012Спорт
917
Польські синоптики прогнозують у Варшаві у день відкриття фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 8 червня грозу із зливою.
|Синоптики прогнозують погіршення погоди якраз перед самим початком першого матчу
Вірогідність прогнозу вони оцінюють у 80%.Про це повідомляє TVNMeteo.
Синоптики прогнозують погіршення погоди якраз перед самим початком першого матчу Євро-2012 між збірними Польщі та Греції, який заплановано на 18.00 за місцевим часом.
"Буревій буде супроводжувати короткотривалий інтенсивний дощ, до 20-25 мм. Близько 20.00 гроза закінчиться, але дощ продовжуватиме падати час від часу. Температура впаде до близько 18 градусів", - відзначає канал.
Упродовж дня температура має складати у Варшаві від 23 до 19 градусів.
За даними синоптиків, погіршення погоди принесе до Варшави холодний атмосферний фронт із заходу.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter