У Києві заборонили кав'ярні на колесах

На час проведення Євро-2012 експлуатацію автокав´ярень в м. Києві заборонили.

Про це повідомляє сайт територіального управляння Держгірпромнагляду. Разом з тим власникам автокав´ярень запропонували підготувати необхідні документи та надати їх до Київської міськадміністрації, аби отримати дозвіл на легітимну роботу.

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