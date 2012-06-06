У Києві заборонили кав'ярні на колесах
12:41, 06 червня 2012Спорт
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На час проведення Євро-2012 експлуатацію автокав´ярень в м. Києві заборонили.
|"Бадьорості" додали власникам автокав`ярень. Фото з сайту Kievpress
Про це повідомляє сайт територіального управляння Держгірпромнагляду.
Разом з тим власникам автокав´ярень запропонували підготувати необхідні документи та надати їх до Київської міськадміністрації, аби отримати дозвіл на легітимну роботу.
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