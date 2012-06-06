У Києві заборонили кав'ярні на колесах

12:41, 06 червня 2012
Спорт
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На час проведення Євро-2012 експлуатацію автокав´ярень в м. Києві заборонили.

Фото з сайту Kievpress

Про це повідомляє сайт територіального управляння Держгірпромнагляду.

Разом з тим власникам автокав´ярень запропонували підготувати необхідні документи та надати їх до Київської міськадміністрації, аби отримати дозвіл на легітимну роботу.

 

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