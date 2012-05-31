Янукович: Україна зробила все, щоб гості Євро-2012 почувалися комфортно

Президент України Віктор Янукович заявляє, що Україна зробила все, щоб гості Євро-2012 почувалися комфортно.

Як повідомляє прес-служба Президента, про це В.Янукович сказав в інтерв’ю ВВС.

За його словами, Україна з нетерпінням чекає гостей фінальної частини Євро-2012.

Євро-2012 має стати святом європейського футболу, переконаний глава держави. «Ми для цього багато зробили, і є велике бажання цього досягти», - сказав він, зазначивши: українська сторона доклала значних зусиль, щоб гідно прийняти важливий спортивний захід.

Президент додав, що в деяких питаннях підготовки такого масштабного свята Україні не вистачало досвіду, однак країна активно користувалися консультаціями міжнародних експертів. Сьогодні, зазначив глава держави, в Україні створено всі необхідні умови, щоб гості Євро-2012 почувалися комфортно.