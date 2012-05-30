За тиждень до ЧЄ-2012 на підготовку стюардів витратять 4 мільйони

На підготовку стюардів кинули 4,1 мільйона гривень.

Національний спортивний комплекс "Олімпійський" планує витратити 4,1 млн грн на послуги з підготовки стюардів. Відповідне оголошення розміщено на сайті “Вісник державних закупівель” від 30 травня. Зокрема, тендер на проведення підготовки стюардів виграло ТОВ "Центр підготовки персоналу з управління та безпеки спортивних споруд". Всього буде підготовлено 1 305 стюардів згідно з програмою УЄФА.

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