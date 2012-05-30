За тиждень до ЧЄ-2012 на підготовку стюардів витратять 4 мільйони
17:21, 30 травня 2012Спорт
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На підготовку стюардів кинули 4,1 мільйона гривень.
За тиждень мають підготувати 1 305 стюардів
Національний спортивний комплекс "Олімпійський" планує витратити 4,1 млн грн на послуги з підготовки стюардів.
Відповідне оголошення розміщено на сайті “Вісник державних закупівель” від 30 травня.
Зокрема, тендер на проведення підготовки стюардів виграло ТОВ "Центр підготовки персоналу з управління та безпеки спортивних споруд".
Всього буде підготовлено 1 305 стюардів згідно з програмою УЄФА.
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