У Москві до Євро-2012 організують три фан-зони

Як передає Газета.Ru, керівник департаменту культури Москви Сергій Капков повідомив, що такі зони будуть розташовані в парку Горького, «Лужниках» і на території ВВЦ.

«Ми плануємо, що одночасно будуть дивитися матчі і вболівати до п'яти тисяч осіб», - сказав С.Капков.

Він додав, що в фан-зонах крім переглядів ігор Євро-2012 будуть організовані футбольні матчі серед уболівальників, майстер-класи ветеранів футболу та атракціони для дітей.

«Це обкатка технології - незабаром нам доведеться самим приймати чемпіонат світу», - сказав С.Капков.