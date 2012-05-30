У Москві до Євро-2012 організують три фан-зони
00:56, 30 травня 2012Спорт
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На території Москви в період проведення чемпіонату Європи з футболу з 8 червня по 1 липня будуть організовані три фан-зони для перегляду матчів
Як передає Газета.Ru, керівник департаменту культури Москви Сергій Капков повідомив, що такі зони будуть розташовані в парку Горького, «Лужниках» і на території ВВЦ.
«Ми плануємо, що одночасно будуть дивитися матчі і вболівати до п'яти тисяч осіб», - сказав С.Капков.
Він додав, що в фан-зонах крім переглядів ігор Євро-2012 будуть організовані футбольні матчі серед уболівальників, майстер-класи ветеранів футболу та атракціони для дітей.
«Це обкатка технології - незабаром нам доведеться самим приймати чемпіонат світу», - сказав С.Капков.
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