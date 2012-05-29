ВВС показало українців і поляків расистами та антисемітами (відео)

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, випущений в ефір у понеділок репортаж в програмі «Панорама», котрий доступний через інтернет лише для мешканців Великобританії, описує польська Gazeta Wyborcza.

Польське видання зауважує, що у репортажі названому «Стадіони ненависті» цитують слова колишнього футболіста збірної Англії Сола Кемпбела, котрий рекомендує британцям не їхати на футбольний турнір у Польщу та в Україну.

«Залишіться вдома. Подивіться Євро-2012 по телебаченню. Не ризикуйте. Можете повернутися у труні», - сказав футболіст.

Gazeta Wyborcza звертає увагу, що у репортажі наводяться кадри із польських стадіонів, де уболівальники вигукують антисемітські заклики, демонструються антисемітські графіті та кадри з бійок футбольних хуліганів.

В Україні наводяться приклади використання уболівальниками нацистської символіки, бійки та інші приклади, котрі свідчать про розвинутий в Україні расизм, який нібито не помічає українська влада.

«Як виявляється наприкінці британського сюжету, ці слова (про "можливе повернення у труні" на Євро-2012) звучать після того, як Кемпбел дивиться фрагмент матчу в Україні під час якого українські уболівальники б’ють інших лише через їхній колір шкіри. Родом з Азії уболівальники уболівали за ту саму команду, що і ті, хто їх бив. Ніхто з правоохоронців їм не допоміг», - повідомляє польська газета.

Як повідомляв УНІАН, МЗС України назвав сьогодні оприлюднені деякими британськими ЗМІ матеріали «дискредитацією» українців напередодні Євро-2012, яке українська влада розраховувала використати для популяризації держави у світі.

Довідка УНІАН. Україна та Польща очікують приїзду на Євро-2012 у кожну з країн навіть по близько 1 мільйона уболівальників, сподіваючись, що футбольний чемпіонат стане імпульсом для активнішого розвитку туризму у країнах.