Збірна Блохіна розгромила естонців
08:50, 29 травня 2012Спорт
2519
Збірна України з футболу в першому товариському матчі на підготовчому зборі до Євро-2012 в Австрії розгромила естонців з рахунком 4:0.
Ярмоленко відкрив рахунок у матчі. Фото ФФУ
Вже в дебюті матчу команді Блохіна вдалося відкрити рахунок в матчі: хороший пас під удар Ярмоленку віддав Назаренко, а динамівець метрів з тринадцяти потужно пробив по воротах суперників.
На 34-ій хвилині Ярмоленко заробив пенальті для «синьо-жовтих», який упевнено реалізував Гусєв.
Розгром збірної Естонії в кінцівці першого тайму оформив Воронін, який головою замкнув простріл з правого флангу у виконанні Девіча.
Відразу після перерви Шева і Мілевський створили четвертий гол у ворота естонської команди, який і став фінальним у цій зустрічі.
Товариський матч
Україна – Естонія – 4:0
Голи: Ярмоленко 9, Гусєв 34 пен, Воронін 41, Мілевський 50.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter