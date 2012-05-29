Збірна Блохіна розгромила естонців

Вже в дебюті матчу команді Блохіна вдалося відкрити рахунок в матчі: хороший пас під удар Ярмоленку віддав Назаренко, а динамівець метрів з тринадцяти потужно пробив по воротах суперників.

На 34-ій хвилині Ярмоленко заробив пенальті для «синьо-жовтих», який упевнено реалізував Гусєв.

Розгром збірної Естонії в кінцівці першого тайму оформив Воронін, який головою замкнув простріл з правого флангу у виконанні Девіча.

Відразу після перерви Шева і Мілевський створили четвертий гол у ворота естонської команди, який і став фінальним у цій зустрічі.

Товариський матч

Україна – Естонія – 4:0

Голи: Ярмоленко 9, Гусєв 34 пен, Воронін 41, Мілевський 50.

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