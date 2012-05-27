Під Гаванським мостом відкрито найбільший скейт-парк

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, парк є найбільшим в Україні.

Першими екстремальний майданчик на міцність випробували велосипедисти. Вчора тут стартували змагання з BMX. Сьогодні за першість поборються скейтбордисти з усієї України та сусідніх держав.

«Важливо, що цей скейт-парк стане не лише осередком сучасної молодіжної суб-культури, а й справжнім поборником здорового способу життя. Сюди заборонено приходити з будь-яким алкоголем, також це зона вільна від паління», - зазначив під час відкриття голова КМДА Олександр Попов.

«На майданчику цілодобово працює охорона та адміністрація, з тим аби не допустити травматичних випадків. Тут створені BMX, Skateboard та роликова зони», - зазначається у повідомленні.

У мерії повідомили, що скейт-парк споруджено за європейськими стандартами, а вже наступного року він прийматиме етапи Чемпіонатів Європи з екстремальних видів спорту.

«Це найголовніша подія для екстремальної молоді України за всю історію нашої держави. Цей парк дозволить нашим спортсменам вийти на дійсно високий рівень та займати призові місця на чемпіонатах Європи», – наголосив засновник скейт-парку Антон Трепін.

За тиждень на базі скейт-парку почнуть працювати одразу три школи: BMX, роликів та скейтборду. Навчатися тут зможуть усі охочі. У ролі тренерів виступлять кращі спортсмени України, запевнили в мерії.