Результати матчів Ліги чемпіонів УЄФА
Шахтар виграв! Шевченко забив за Челсі!
Закінчилися сьогоднішні матчі групового етапу Ліги чемпіонів УЕФА
A Олімпік - Бешикташ 2:0 (Родрігес 76, Сессі 90+1)
A Порту - Ліверпуль 1:1 (Лучо Гонсалес 8, пен. - Куйт 17)
B Челсі - Русенборг 1:1 (Шевченко 53 - Коппінен 24)
B Шальке-04 - Валенсія 0:1 (Вілья 63)
C Реал - Вердер 2:1 (Рауль 16, ван Ністелрой 74 - Саного 17)
C Олімпіакос - Лаціо 1:1 (Галетті 55 - Дзаурі 77)
D Мілан - Бенфіка 2:1 (Пірло 9, Індзагі 24 - Нуну Гомеш 90+2)
D Шахтар - Селтік 2:0 (Брандао 5, Лукареллі 8)
Завтра на цей час закінчать свої матчі решта учасників групового етапу:
E Рейнджерс - Штутгарт
E Барселона - Ліон
F Рома - Динамо (Киев)
F Спортинг - МЮ
G ПСВ - ЦСКА
G Фенербахче - Інтер
H Арсенал - Севілья
H Славія - Стяуа