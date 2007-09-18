Результати матчів Ліги чемпіонів УЄФА

23:34, 18 вересня 2007
Спорт
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Шахтар виграв! Шевченко забив за Челсі!

Закінчилися сьогоднішні матчі групового етапу Ліги чемпіонів УЕФА

A Олімпік - Бешикташ 2:0 (Родрігес 76, Сессі 90+1)

A Порту - Ліверпуль 1:1 (Лучо Гонсалес 8, пен. - Куйт 17)

B Челсі - Русенборг 1:1 (Шевченко 53 - Коппінен 24)

B Шальке-04 - Валенсія 0:1 (Вілья 63)

C Реал - Вердер 2:1 (Рауль 16, ван Ністелрой 74 - Саного 17)

C Олімпіакос - Лаціо 1:1 (Галетті 55 - Дзаурі 77)

D Мілан - Бенфіка 2:1 (Пірло 9, Індзагі 24 - Нуну Гомеш 90+2)

D Шахтар - Селтік 2:0 (Брандао 5, Лукареллі 8)

Завтра на цей час закінчать свої матчі решта учасників групового етапу:

E Рейнджерс - Штутгарт

E Барселона - Ліон

F Рома - Динамо (Киев)

F Спортинг - МЮ

G ПСВ - ЦСКА

G Фенербахче - Інтер

H Арсенал - Севілья

H Славія - Стяуа

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