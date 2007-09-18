Результати матчів Ліги чемпіонів УЄФА

Шахтар виграв! Шевченко забив за Челсі!

Закінчилися сьогоднішні матчі групового етапу Ліги чемпіонів УЕФА A Олімпік - Бешикташ 2:0 (Родрігес 76, Сессі 90+1) A Порту - Ліверпуль 1:1 (Лучо Гонсалес 8, пен. - Куйт 17) B Челсі - Русенборг 1:1 (Шевченко 53 - Коппінен 24) B Шальке-04 - Валенсія 0:1 (Вілья 63) C Реал - Вердер 2:1 (Рауль 16, ван Ністелрой 74 - Саного 17) C Олімпіакос - Лаціо 1:1 (Галетті 55 - Дзаурі 77) D Мілан - Бенфіка 2:1 (Пірло 9, Індзагі 24 - Нуну Гомеш 90+2) D Шахтар - Селтік 2:0 (Брандао 5, Лукареллі 8) Завтра на цей час закінчать свої матчі решта учасників групового етапу: E Рейнджерс - Штутгарт E Барселона - Ліон F Рома - Динамо (Киев) F Спортинг - МЮ G ПСВ - ЦСКА G Фенербахче - Інтер H Арсенал - Севілья H Славія - Стяуа

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