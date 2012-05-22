Сьогоднішній спаринг українці проведуть без Блохіна - у нього померла мама

Сьогодні, 22 травня, у планах збірної України з футболу - перший у період підготовки до Євро-2012 тренувальний матч. Як повідомляє Gazeta.ua, у ролі спаринг-партнера має виступити резервний склад турецького «Антальяспора».

Гру, яка розпочнеться сьогодні о 18.00 у Туреччині, «синьо-жовта» дружина проведе без свого головного тренера. Олег Блохін змушений терміново вилетіти до Києва, звідки прийшла сумна звістка - померла його мама, Катерина Адаменко, відома в минулому легокатлетка, заслужений майстер спорту СРСР.

У важкі для Олега Володимировича дні гіркоту втрати з ним розділяє весь футбольний світ і багатомільйонна армія вболівальників.