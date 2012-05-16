Прикордонники визначили 32 пункти пропуску на Євро-2012

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, це 16 автомобільних пунктів пропуску:

на кордоні з Російською Федерацією – «Бачівськ», «Гоптівка», «Довжанський», «Новоазовськ», «Ізварине», «Успенка»;

на кордоні з Республікою Польща – «Краківець», «Рава-Руська», «Ягодин», «Шегині», «Устилуг»;

на кордоні з Республікою Білорусь – «Нові Яриловичі», «Виступовичі»;

на кордоні з Угорщиною – «Тиса»;

на кордоні з Словацькою Республікою – «Ужгород»;

на кордоні з Румунською Республікою – «Порубне».

Крім того, це 11 пунктів пропуску для залізничного сполучення:

на кордоні з Росією – «Зернове», «Хутір Михайлівський», «Конотоп», «Харків-пасажирський», «Козача Лопань», «Іловайськ-пасажирський парк», «Червона Могила»;

на кордоні з Польщею – «Ягодин», «Мостиська», «Рава-Руська»;

на кордоні з Угорщиною – «Чоп».

А також це 5 аеропортів - «Бориспіль», «Київ» (Жуляни), «Донецьк», «Харків», «Львів».

Під час проведення Євро-2012 на кордоні буде застосовано ряд нововведень. Так, ще до прибуття літака в аеропорт призначення прикордонники матимуть установчі дані про тих, хто перебуває на борту. Таку інформацію надаватимуть аеропорти вильоту та авіакомпанії. Процедура прикордонного контролю в аеропортах буде максимально стислою і становитиме не більше 20 секунд на одного пасажира.

В автомобільних пунктах пропуску на українсько-польському кордоні буде втілений принцип «однієї зупинки», тобто весь комплекс прикордонних формальностей українські і польські контролюючі органи здійснюватимуть один раз на польській території.

Крім того, для всіх категорій пунктів пропуску буде характерним створення єврокоридорів (окрім залізничних, у яких контроль здійснюватиметься під час руху між прикордонними залізничними станціями).

За підрахунками експертів, навантаження в авіаційних пунктах пропуску зросте в середньому приблизно на 70%, в автомобільних – 35%, у залізничних – на 15%.