Де і коли можна сфотографуватися з кубком Євро-2012

На Хрещатику в Києві, запланований парад на честь срібного кубка (близько 15.00), а потім у повітря підніметься величезна повітряна куля у вигляді трофея. Увечері киян і гостей столиці розважатимуть групи «Скай», ТНМК, ВВ, «Крихітка» і співачка Гайтана.

Усі охочі зможуть сфотографуватися з кубком і виграти в конкурсах квитки на матчі чемпіонату Європи, - пише газета "Сегодня". А 12 й 13 травня з 10.00 до 20.00 побачити Кубок можна буде на Майдані Незалежності. Після Києва кубок повезуть по інших містах країни. Охороняти і супроводжувати трофей у турне по країні будуть співробітники одного зі столичних охоронних агентств.

Так, 14 травня його побачать жителі Івано-Франківська, вже наступного дня він прибуде до Харкова — з 16 по 17 травня його поставлять на площі Свободи. 18—20 травня трофей Євро відвідає Донецьк (пл. ім Леніна), 21 травня — його зможуть побачити жителі Дніпропетровська на вулиці Карла Маркса, 50. З 23 числа футбольні фанати у Львові чекають на кубок у себе. Там він пробуде до 25 травня. А завершиться тур кубка по Україні в Одесі — 26 травня із ним можна буде сфотографуватися на Думській площі. Де зберігатиметься кубок під час самого чемпіонату, в оргкомітеті Євро не кажуть. Тільки уточнюють, що це буде дуже надійне місце.

Кубок Анрі Делоне названий на честь першого генсекретаря УЄФА. Переможець Євро зберігатиме кубок у себе чотири роки, до наступного чемпіонату Європи. А на вічне зберігання трофей передадуть тій країні, команда якої виграє кубок або 3 рази поспіль, або всього п'ять разів. Поки найбільше шансів отримати кубок є у Німеччини. На рахунку її збірної вже три перемоги в чемпіонаті Європи (у 1972, 1980, 1996 роках).