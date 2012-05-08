Блохін назвав попередню заявку збірної на Євро-2012

Ще восьмеро футболістів увійшли до резерву національної команди, повідомляє ФФУ.

Найбільше представництво в переліку у київського «Динамо» − дев’ятеро запрошених, зі стану «Шахтаря» викликано шістьох представників, з «Дніпра» − трьох. Двоє гравців відряджає до збірної «Металіст». Ще чотири українських та два іноземних клуби представлені одним футболістом.

Травми провідних українських воротарів зумовили особливо пильний інтерес громадськості до посту номер один. Відтак у списку з’явився абсолютний дебютант − 25-річний голкіпер донецького «Металурга» Олександр Бандура досі не захищав кольори збірних України, в тому числі на юнацькому чи молодіжному рівнях. Не дебютував у головній команді, хоч і брав участь у зборах, і 19-річний Максим Коваль. А старший за динамівця на сімнадцять років Олександр Горяїнов з харківського «Металіста» провів за синьо-жовтих один матч − проти Литви (4:0) у травні 2010 року. Тоді Горяїнов, у віці 34 років, став найстаршим дебютантом збірної.

Крім списку 26 викликаних тренерський штаб оголосив перелік запасних гравців. «Ці восьмеро футболістів не їдуть на збір до Туреччини, але зобов’язані утримувати себе в ігровому тонусі і бути готовими підключитися до підготовки збірної у будь-який момент, − зазначив Олег Блохін. Серед резервістів лише Олександр Воловик і Олександр Ковпак не мають досвіду виступів за головну команду країни. Щоправда, нападник «Арсеналу» брав участь у зборах національної команди.

Склад збірної України

Воротарі: Андрій П’ятов («Шахтар» Донецьк), Олександр Горяїнов («Металіст» Харків), Максим Коваль («Динамо» Київ), Олександр Бандура («Металург» Донецьк).

Захисники: Ярослав Ракицький, Олександр Кучер, В’ячеслав Шевчук (усі − «Шахтар»), Тарас Михалик, Євген Хачеріді (обидва − «Динамо»), Віталій Мандзюк («Дніпро» Дніпропетровськ), Богдан Бутко («Іллічівець», Маріуполь), Євген Селін («Ворскла» Полтава).

Півзахисники: Олександр Алієв, Денис Гармаш, Олег Гусєв, Андрій Ярмоленко (усі − «Динамо» ), Євген Коноплянка, Руслан Ротань (обидва − «Дніпро»), Сергій Назаренко («Таврія», Сімферополь), Тарас Степаненко («Шахтар»), Анатолій Тимощук («Баварія» Мюнхен, Німеччина).

Нападники: Артем Мілевський, Андрій Шевченко (обидва − «Динамо»), Марко Девич («Металіст»), Євген Селезньов («Шахтар»), Андрій Воронін («Динамо» Москва, Росія).

Перелік резервних гравців:

Богдан Шуст («Шахтар» Донецьк), Артем Федецький («Карпати» Львів), Олександр Воловик («Металург» Донецьк), Едмар («Металіст» Харків), Максим Калиниченко, Антон Шиндер (обидва − «Таврія» Сімферополь), Роман Безус («Ворскла» Полтава), Олександр Ковпак («Арсенал» Київ).