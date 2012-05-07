ЗМІ: Шахтар купив у Динамо Хачеріді

Про це повідомляють джерела "Чемпіона".

Офіційно про трансфер ще не оголошено, але відомо, що сума угоди становить 3.5 мільйона євро.За даними німецького видання transfermarkt.de Хачеріді коштує саме таку суму.

Додамо, що Євген прийшов у "Динамо" у січні 2008 року з луцької "Волині". Трасфер коштував 700 тисяч євро.