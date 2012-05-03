Блохін вже почав розказувати, як мало часу мав на збірну

Про це він заявив в інтерв'ю Reuters, повідомляє сайт 2012ua.net. «У мене було дуже мало часу. Було б набагато легше, якби мені передали команду раніше. Тоді б у мене було більше часу для прийняття необхідних зараз рішень», - зазначив головний тренер українців.

Він також заявив, що першочерговим завданням команди на Євро-2012 є вихід зі складної групи. «Перед нами поставлене завдання виграти турнір. Я не знаю, звідки це походить. Зрозуміло, ви повинні ставити перед собою таку мету, але ж водночас ви повинні тверезо дивитися на речі. Перш за все, ми повинні вийти з групи. Для цього необхідно вірити в себе. Тому що ми ніколи не зможемо зробити це, якщо будемо вважати себе аутсайдерами в порівнянні з Францією або Англією», - підкреслив Олег Блохін.

«Я задоволений тим, що наші півзахисники багато забивають, але нам необхідний форвард, який буде тримати оборону суперника в напрузі», - додав тренер збірної Україні.