В англійській Прем'єр-лізі раптом стало два лідери

Зіграно центральний матч 36-го туру англійської Прем'єр-ліги



МСіті - МЮ 1:0 (Венсан Компані, 45. Замкнув у ворота подачу з кутового).



Тепер у обох Манчестерів по 83 очки при повній рівності виграшів, нічиїх і програшів (26-5-5) та невеликій перевазі у "городян" щодо забитих голів і різниці: 88-27 проти 86-33 у МЮ.



МЮ залишився домашній матч з Суонсі, який безнадійно сидить в самісінькій середині таблиці, та виїзний з Сандерлендом (на рядок вище Суонсі)



Сіті грає на виїзді з Ньюкаслом, який із шістки вже не випаде, але має теоретичний шанс на бронзу, та вдома - з Куїнз Парком, який нині на рядку, четвертому знизу, і мусить його утримати.



Отже, суперники Сіті мотивовані краще.



До бронзи ближчий за інших Арсенал з 66 очками, за ним (по 62 і гра в запасі) Тоттенхем і Ньюкасл, ще на бал менше у Челсі.



Боротьба, здавалося б, точиться за 7-й рядок: Евертон - 51, Ліверпуль - 49. Але за останні сім ігор Евертон набрав 11 очок, а Ліверпуль - тільки 5.