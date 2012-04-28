Визначився другий фіналіст Кубка України з футболу. Ним став донецький Металург, який обіграв львівські Карпати у серії післяматчевих пенальті 7:6 (0:0)

Після учорашньої феєрії голів на луцькому «Авангарді» сьогоднішній матч видався досить нудним і безініціативним. Команди вели змагання – хто не припуститься помилки.

Усе це могло закінчитися на 119-тій хвилині уже додаткового часу, коли у ворота «Карпат» було призначено пенальті. Удар Морозюка парирував Богатінов. Тож доля протистояння вирішился у лотереї одинадцятиметрових. Сильнішими були донеччани.

Фінальний матч Кубка України з футболу сезону 2011/12 Металург Д - Шахтар відбудеться 6 травня на НСК «Олімпійський» у Києві. Початок о 19.30