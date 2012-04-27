Волинь і Шахтар забили 7 голів
20:51, 27 квітня 2012Спорт
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Завершився півфінальний матч Кубка України з футболу Волинь – Шахтар.
Рахунок 3:4.
Три голи у цьому поєдинку було забито з пенальті (Майкон 35 пен.,90+2, Лопес 84 – Тейшейра 24, Фернандіньйо 38 пен., Адріано 59 пен. Коста 89).
Гірники виходять до фіналу, де чекають на переможця протистояння Металург Д – Карпати (матч відбудеться завтра о 18.30 (трансляція на телеканалі Футбол).
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