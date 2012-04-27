Волинь і Шахтар забили 7 голів

Рахунок 3:4.

Три голи у цьому поєдинку було забито з пенальті (Майкон 35 пен.,90+2, Лопес 84 – Тейшейра 24, Фернандіньйо 38 пен., Адріано 59 пен. Коста 89).

Гірники виходять до фіналу, де чекають на переможця протистояння Металург Д – Карпати (матч відбудеться завтра о 18.30 (трансляція на телеканалі Футбол).