У фіналі чемпіонату спортивні голуби подолали 400 км над Україною

З ініціативи Федерації голубиного спорту України на базі Генічеської секції спортивного голубівництва відбулися змагання, в яких взяли участь представники із 20 областей України та Німеччини, Португалії, Китаю, Румунії, Прибалтики.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в управлінні інформації та зв’язків з громадськістю Херсонської ОДА, спортивні змагання проходили в декілька етапів, зокрема фінальний виліт птахів відбувся 8 вересня 2007 року у м. Сміла Черкаської області, після чого спортивні голуби повинні були пролетіти понад 400 км у Генічеськ у першій половині дня 8 вересня. Проте через погодні умови (грозу та дощ ) перший голуб прилетів лише на початку 9 вересня. Цей птах належить Максиму БЕЗРУЧКУ, представникові Генічеської секції спортивного голубівництва, другий – громадянину Китаю, третій – клубу голубівників з м. Донецька.

Переможці змагань отримали кубки та грамоти Федерації голубиного спорту України. Призовий фонд становив 10 тис. грн. Кожний переможець змагань отримав по 3 тис. грн.