Челсі пройшов у фінал Ліги чемпіонів

Завершився півфінальний матч Ліги чемпіонів.

У півфінальномуматчі-відповідіпариБарселона-Челсіанглійськакоманда,граючиз 37-ї хвилинивдесятьох(видаленийТеррі), добиласяважкоїнічиєїівтрималапереможнийдлясеберахунокза підсумкомдвохігор.



Барселона-Челсі2:2 (Бускетс35,Інієста43 -Рамірес45,Торрес90+1).Першагра0:1.



Сьогодніграєдругапівфінальнапара:Реал -Баварія,впершій зустрічіякихвигралаБаварія2:1.

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