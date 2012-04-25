Челсі пройшов у фінал Ліги чемпіонів
06:52, 25 квітня 2012Спорт
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Завершився півфінальний матч Ліги чемпіонів.
Тренер каталонців Жузеп Гвардіола-і-Сала, фото AFP
У півфінальномуматчі-відповідіпариБарселона-Челсіанглійськакоманда,граючиз 37-ї хвилинивдесятьох(видаленийТеррі), добиласяважкоїнічиєїівтрималапереможнийдлясеберахунокза підсумкомдвохігор.
Барселона-Челсі2:2 (Бускетс35,Інієста43 -Рамірес45,Торрес90+1).Першагра0:1.
Сьогодніграєдругапівфінальнапара:Реал -Баварія,впершій зустрічіякихвигралаБаварія2:1.
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